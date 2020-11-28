Президент Армении вылетел в Москву с частным визитом
«Продолжая обсуждения с представителями диаспоры, Саркисян встретится с членами армянской общины и действующими в России общинными структурами», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Саркисяна.
Война в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном началась 27 сентября и продолжалась полтора месяца. 9 ноября Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе и вводе в зону конфликта российских миротворцев.
На линии соприкосновения ближайшие пять лет будут служить 1960 российских военных. В Карабах уже перебросили технику, саперов и медиков. Президент России Владимир Путин заявил, что Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. С точки зрения международного права территория непризнанной республики является частью Азербайджана. Он подчеркнул, что ситуацию в регионе удалось стабилизировать.