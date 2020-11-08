Президент Армении уволил главу Службы нацбезопасности

Президент Армении Армен Саркисян уволил временно исполняющего обязанности директора Службы нацбезопасности страны Микаела Амбарцумяна. На его пост назначили бывшего заместителя директора ведомства.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

«Освободить Микаела Амбарцумяна от обязанностей временно исполняющего обязанности директора Службы национальной безопасности», — сказано в сообщении, которое опубликовали 8 ноября на сайте президента страны.

Там также уточнили, что армянский лидер принял такое решение после предложения премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Микаел Амбарцумян занял пост врио главы спецслужбы Армении 8 октября. Его назначили на эту должность после отставки бывшего директора Службы нацбезопасности страны Аргишти Кярамяна. Перед этим Амбарцумян был заместителем руководителя СНБ и возглавлял следственный департамент ведомства.

Вместо Амбарцумяна президент Армении назначил нового руководителя Службы нацбезопасности. Им стал Армен Абазян, который прежде занимал пост заместителя руководителя ведомства.

Ранее глава Армении отстранил от должности начальника управления контрразведки Службы национальной безопасности страны Ованнеса Карумяна. «Газета.ru» отметила, что причины увольнения не уточнили.

В конце октября Армен Саркисян высказался о роли России в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, Он назвал РФ активным и надежным посредником. отметило Nation News.