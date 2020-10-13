Президент Армении прокомментировал нарушение перемирия в Карабахе

Он уточнил, что сразу после договора о прекращении огня «был обстрелян Степанакерт». Саркисян назвал это «прискорбным».

«И я считаю, что всем сторонам нужно приложить немало усилий, чтобы это пресечь. И конечно, очень и очень важно наличие механизма верификации, чтобы устанавливать, кто нарушает режим прекращения огня», — заключил президент.