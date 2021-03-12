Президент Армении попал в больницу с осложнениями после ковида

Президент Армении Армен Саркисян находится в больнице, где проходит обследования. Он попал туда после осложнений из-за перенесенного ранее коронавируса. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации главы государства.

«В связи с перенесенным коронавирусом у президента Армении появились осложнения, он проходит обследование в ереванском медцентре „Астхик“», — процитировало агентство сообщение.

О том, что у президента Армении обнаружили коронавирус, стало известно 5 января. Об этом сообщили в администрации лидера страны, уточнив, что в тот момент Саркисян был в Лондоне. Президента изолировали и лечили под наблюдением местных врачей — он продолжил выполнять свои обязанности в дистанционном режиме.

13 января уточнили, что армянского лидера госпитализировали. В пресс-службе уточнили, что он переносил COVID-19 с осложнениями в виде двусторонней пневмонии. Спустя ровно месяц, 13 февраля, Саркисян вернулся в Ереван — там он продолжил лечение.

По данным hraparak.am 12 марта президента госпитализировали с проблемами с сердцем. Издание уточнило, что Саркисяна якобы привезли в медцентр «Астхик», чтобы сделать ему операцию по стентированию.