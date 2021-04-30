Президент Армении поблагодарил Шер и Ким Кардашьян за помощь в признании геноцида армян

Президент Армении Армен Саркисян поблагодарил певицу Шер и телезвезду Ким Кардашьян за помощь в признании геноцида армян. Он направил им письма, в которых отметил их усилия в этой области.

В обращении к Кардашьян он отметил, что влияние ее семьи огромно во всем мире, и шаги Ким в направлении международного признания геноцида армян смогли сыграть очень значительную роль, сообщило РИА «Новости».

«Спасибо за ваши неустанные усилия, искреннюю преданность», — отметил Саркисян.

В обращении к Шер политик отметил, что звезда всегда боролась против отрицания геноцида армянского народа. Саркисян также выразил надежду на то, что артистка сможет совершить визит в Армению, как много лет назад.

Благодарность от Саркисяна также получил продюсер фильма «Обещание» Эрик Эсраилян. Кинокартина посвящена теме армянского геноцида.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что официально признает геноцид армян в Османской империи. Расправы происходили в начале XX века.

Турция отрицает, что убийства носили систематический характер и были геноцидом. После жеста Байдена турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление в связи с его решением.