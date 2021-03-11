Президент Армении не утвердил предложенную кандидатуру главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил кандидатуру генерала-лейтенанта Артака Давтяна на посту главы Генштаба и вернул премьер-министра Николу Пашиняну его ходатайство со своими возражениями.

Об этом пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу главы государства. Прошение о назначении Пашинян направил главе республики 10 марта, когда истек срок полномочий Оника Гаспаряна. Накануне Давтян приказом министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна занял должность старшего офицера по спецзаданиям.

Артак Давтян уже был главой Генштаба с 24 мая 2018 года по 8 июня 2020 года. Он был уволен за то, что во время локдауна организовал свадьбу сына.

Как сообщает радио «Говорит Москва», по закону Давтян займет эту должность автоматически. В Конституции республики сказано, что, если глава государства повторно возвращает премьеру проект указа об увольнении представителя высшего командного состава и глава кабмина возражения не принимает, президент должен обратиться в Конституционный суд. Если он этого не делает, указ вступает в силу автоматически.

Уволенный с должности Гаспарян ранее критиковал Пашиняна за слова о неработоспособных российских ракетных комплексах «Искандер». Он заявил, что продолжит службу в другом статусе, не уточнив, в каком.