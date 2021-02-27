Президент Армении не стал увольнять главу Генштаба ВС

Президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об увольнении главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Он вернул документ премьер-министру Николу Пашиняну. Об этом говорится в заявлении пресс-служба президентского аппарата.

«Президент в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями. Президент преследует одну цель — защитить страну от угроз против конституционного строя и безопасности, обеспечить стабильность страны, нормальную деятельность вооруженных сил», — отмечается в сообщении.

При этом президент заявил, что не поддерживает ни одну из политических сил. Юристы утверждали, что указ об увольнении начальника Генштаба противоречит конституции.

В пресс-службе отметили, что решение проблем кадрового состава армии является приоритетным. И этим нельзя пренебрегать. По мнению Саркисяна, нынешняя ситуация — беспрецедентна. Она требует «системных и комплексных решений» и не может быть решена путем частой смены персонала без учета ситуации в стране.

Накануне армянские протестующие окружили резиденцию президента. Они требовали отменить увольнение Гаспаряна. До этого ночью около армянского парламента в Ереване собрались около 200 противников премьер-министра республики Никола Пашиняна.