Президент Армении назначил нового главу МИД

Президент Армении Армен Саркисян назначил нового руководителя МИД Армении. Сегодня он подписал указ о назначении Ару Айвазяна главой внешнеполитического ведомства республики.

«Принимая в основу предложение премьер-министра, президент Армен Саркисян назначил Ару Айвазяна министром иностранных дел», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы президентского аппарата.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян несколько дней назад решил отправить в отставку министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна. Возможной причиной отставки могло стать недавнее заявление Мнацаканяна, которое сильно противоречило позиции Пашиняна. Тогда глава МИД Армении опроверг слова премьера о том, что во время мирного процесса стороны обсуждали вопрос принадлежности Шуши в Нагорном Карабахе. Мнацаканян возглавлял министерство с 2018 года.

В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал план дальнейшей работы правительства страны. Туда входит возобновление переговоров относительно статуса Нагорного Карабаха и реформирование вооруженных сил Армении.