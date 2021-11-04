Президент Армении напомнил, что он не Пашинян

Президенту Армении Армену Саркисяну пришлось поправить модератора на климатической конференции в Глазго, который представил его как «Армена Пашиняна». Об этом написал «МК».

Модератором конференции выступил британский политик с индийскими корнями Алок Шарма. Он назвал армянского президента по фамилии премьера Никола Пашиняна, когда объявлял выступление Саркисяна. На видео с конференции можно заметить, что Шарма не слишком уверенно читал текст с суфлера, выдержав паузу перед ошибкой.

«Я хочу пригласить президента Армении Армена... Пашиняна», — сказал он.

Саркисян вышел на трибуну. Перед тем как начать выступление со своим докладом, он первым делом поправил Шарму.

«Спасибо, мистер президент, но моя фамилия — Саркисян», — указал он.

Президент США Джо Байден ранее на своем выступлении в Глазго тоже оконфузился, когда внезапно заговорил о проблеме лесных пожаров в России. Байден сказал, что в России «горит тундра», очевидно, перепутав ее с тайгой. Журналист Тимофей Баженов, комментируя этот эпизод, призвал не смеяться над пожилыми людьми с деменцией.