Президент Аргентины заразился коронавирусом. Центр Гамалеи объяснил, почему

Президент Аргентины Альберто Фернандес рассказал, что у него выявили антитела к коронавирусу. Об этом он написал в своем Twitter.

Ранее президент сделал прививку «Спутником V». Он рассказал, что у него поднялась невысокая температура, а также была головная боль. После этого он сдал тест, который оказался положительным. Также Фернандес отметил, что сейчас чувствует себя хорошо.

«Хотя мы ждем подтверждения ПЦР-тестом, я уже изолировался, в соответствии с протоколом, и следую рекомендациям врачей», — написал президент.

В Центре Гамалеи ему ответили на сообщение. Там рассказали, что эффективность вакцины составляет 91,6% и добавили, что препарат точно убережет от тяжелого течения болезни. Также президенту пожелали выздоровления.

Ранее российская власть занялась проблемой низкого доверия граждан к отечественным вакцинам от коронавируса. Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» начнет производиться за рубежом. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«Таким образом, это действительно величайшее достижение российской науки, которое признано всем миром», — считает Дмитриев.