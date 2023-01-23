23 января 2023, 02:14
Президент Аргентины заявил о намерении продолжать диалог с Россией
Президент Аргентины Фернандес заявил, что не намерен прекращать диалог с Россией
Аргентина не станет отказываться от диалога с Россией, несмотря на позицию страны по поводу ситуации на Украине. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью с изданием Folha de Sao Paolo, сообщил ТАСС.
Фернандес заявил, что «никогда не прекращал диалог» с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что в последний раз он разговаривал с российским коллегой по телефону после победы сборной Аргентины на Чемпионате мира по футболу. Тогда Путин позвонил Фернандесу, чтобы поздравить его с этим событием.
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«Тогда я снова сказал ему, что необходимо сесть [за стол переговоров], чтобы решить этот вопрос», — сказал аргентинский президент.
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В Швейцарии ранее указали, что передача Украине замороженных активов России стала бы нарушением права на собственность, которое гарантировано конституцией. Министр экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелан напомнила, что страна имеет статус правового государства, и обязана соблюдать конституцию и действующие законы.
Аргентина
Россия
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