Президент Аргентины высоко оценил «Спутник V» после перенесенного ковида

Президент Аргентины Альберто Фернандес, который в начале апреля заболел ковидом, заявил, что легко перенес инфекцию благодаря российской вакцине «Спутник V».

«Я смог хорошо перенести (заболевание) благодаря вакцине, что я получил», — приводит слова аргентинского лидера РИА «Новости».

О болезни Фернандеса стало известно в первых числах апреля. Врачи оценили состояние его здоровья как стабильное. Сам президент Аргентины рассказал, что чувствует себя хорошо, и призвал всех сделать прививку. Позже медики сообщили, что Фернандес вернется к своей обычной работе с четверга.

Российская вакцина «Спутник V» — стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Ее создали в институте имени Гамалеи. Она представляет собой два аденовируса, которые выступают векторами — переносчиками генетической информации белка коронавируса SARS-CoV-2. При проникновении в организм иммунная система реагирует на части чужеродного белка и формирует антитела.

В отчете первого этапа исследований, которое провели медики Аргентины, говорится, что после первой инъекции «Спутник V» иммунитет формируется у 96% привитых, которые не сталкивались с коронавирусом. При этом после второго укола антитела генерируются у 100% вакцинированных. Ученые отметили, что пока это только первый этап исследования. Они намерены продолжить наблюдение за получившими прививки весь следующий год.