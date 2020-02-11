Президент Аргентины сменил посла в России

До назначения на новый пост Кастро выступала от Аргентины в Венесуэле и Великобритании.

Об изменениях аргентинский президент рассказал на личной странице в Тwittеr. По словам Фернандеса, он «встретился с новым послом в России Алисией Кастро, чей дипломатический и политический опыт — гарантия для Аргентины и символ дружбы с народом России».