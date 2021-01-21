Президент Аргентины привился от коронавируса вакциной «Спутник V»

Фернандес заявил, что он гарантирует безопасность и эффективность препарата, и подчеркнул, что его главной задачей является привить как можно большее количество сограждан за короткий период времени.

На своей странице в Twitter аргентинский лидер опубликовал фотографию из больницы.

«Сегодня меня привили вакциной „Спутник V“. Я благодарю Институт Гамалеи за его научную работу, тех, кто работал, чтобы препарат дошел до нас, а также весь медицинский персонал нашей страны за их огромную самоотверженность. Вакцинация позволит сформировать и укрепить иммунитет против коронавируса. Давайте сделаем это», — говорится в сообщении.

Накануне Минздрав Аргентины по рекомендации Национального управления лекарственных средств разрешил прививать людей от коронавируса старше 60 лет.



Власти страны провели ускоренную регистрацию вакцины без дополнительных клинических испытаний. Они воспользовались данными III фазы исследований в России.

Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, для Аргентины вакцину будут производить на территории Индии, Китая, Южной Кореи и других стран-партнеров.