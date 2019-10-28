  • Президент Аргентины поздравил преемника с победой в выборах

    28 октября 2019, 13:29

    Ирина Нагайникова

    Маурисио Макри, действующий президент Аргентины, поздравил Альберто Фернандеса с победой в президентских выборах, сообщило РИА ФАН со ссылкой на телеканал El Trece.

    Феднандес получил 47,85% голосов на основании 95% бюллетеней. За Макри проголосовали 40,65%.

    Действующий президент поздравил Фернандеса с победой и пригласил на завтрак, чтобы начать переходный процесс.

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    «Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса и побеседовать с ним о выборах, которые он выиграл. <…> Главное — это будущее и благополучие аргентинцев», — рассказал Макри.

    Фернандес принял предложение недавнего соперника и выразил благодарность избирателям. Также он призвал аргентинцев присоединиться к его проекту, который поможет преодолеть экономический кризис.

    «Мы будем сотрудничать во всем, в чем можем, потому что единственное, что нас беспокоит, — это благополучие аргентинцев, которые должны перестать страдать», — поделился победитель президентской гонки.

    Выборы, как сообщила газета «Известия», прошли в воскресенье, 27 октября.