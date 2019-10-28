Президент Аргентины поздравил преемника с победой в выборах

Феднандес получил 47,85% голосов на основании 95% бюллетеней. За Макри проголосовали 40,65%.

Действующий президент поздравил Фернандеса с победой и пригласил на завтрак, чтобы начать переходный процесс.

Оппозиционер Фернандес побеждает на выборах в Аргентине Подробнее

«Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса и побеседовать с ним о выборах, которые он выиграл. <…> Главное — это будущее и благополучие аргентинцев», — рассказал Макри.

Фернандес принял предложение недавнего соперника и выразил благодарность избирателям. Также он призвал аргентинцев присоединиться к его проекту, который поможет преодолеть экономический кризис.

«Мы будем сотрудничать во всем, в чем можем, потому что единственное, что нас беспокоит, — это благополучие аргентинцев, которые должны перестать страдать», — поделился победитель президентской гонки.

Выборы, как сообщила газета «Известия», прошли в воскресенье, 27 октября.