Президент Аргентины пообещал первым в стране привиться вакциной «Спутник V»

Глава Аргентины заявил, что не сомневается в качестве российской вакцины и намерен первым в стране поставить себе прививку, чтобы показать пример остальным гражданам.

По его словам, поставки препарата в страну начнутся в январе и вакцину получат около 10 миллионов граждан.

Фернандес отметил, что это уже третье соглашение, которое страна подписала по поставкам вакцин. Первое заключили с производителем препарата AstraZeneca, а второе — с Панамериканской организацией здравоохранения, которая разрабатывает вакцину Covax.

При этом глава Аргентины заявил, что вакцинация не станет решением проблемы пандемии, так как коронавирус продолжит циркулировать. Он призвал граждан в дальнейшем проявлять осторожность, носить маски, чтобы сократить количество случаев заражения.

Вакцину «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава России. Это первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса. Инъекцию ставят в два этапа с разницей почти в три недели. Вакцина предназначена для граждан от 18 до 60 лет.

Сейчас вакцинацию проходят жители Московской области, которые входят в группу риска, это учителя, медики, работники социальных служб и МФЦ, а также правоохранители. Прививки ставятся только на добровольной основе. Масштабная вакцинация в Подмосковье начнется в ближайшее время.