Мир 15 ноября 2022, 10:40 Президент Аргентины обратился за медицинской помощью на саммите G20 на Бали Администрации президента Аргентины сообщила, что Фернандес обратился за медпомощью на G20 РИА «Новости»

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Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к врачам из-за повышенного давления и головокружения после открытия саммита G20 на острове Бали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

«Сегодня президент Аргентины Альберто Фернандес пожаловался на повышенное давление и головокружение. В связи с этим мы приняи решение провести диагностический осмотр, чтобы избежать осложнений», — написали в сообщении, которое подписал лечащий врач главы государства.

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В первый день встречи вместо президента страну представит министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро.

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Накануне в западных СМИ опубликовали информацию, что главу МИД России Сергея Лаврова госпитализировали после прибытия на Бали на саммит «Большой двадцатки». Министр назвал этот фейк «игрой» и призвал журналистов быть «почестнее». В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот вброс «высшим пилотажем фейков».