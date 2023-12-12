Мир 12 декабря 2023, 13:57 Президент «Анкарагюджю» ударил по лицу судью после футбольного матча Президент турецкого ФК «Анкарагюджю» избил арбитра после матча Суперлиги

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Президент футбольного клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа после матча подошел к судье Хилилю Умюту Мелеру и ударил его по голове. Об этом сообщило издание Sabah Spor.

Глава футбольного клуба признался, что не собирался бить арбитра. Он подошел к мужчине, чтобы плюнуть тому в лицо, но в последний момент передумал.

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«Эта пощечина не вызвала перелома. После нее он простоял 10 секунд, а затем бросился на землю», — заявил Коджа.

По его мнению, рефери намеренно не засчитал команде «Анкарагюджю» гол футболиста Али Соу во время игры с «Ризеспором». После финального свистка Коджа выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и нанес сильный удар Мелеру.

Президент «Анкарагюджю» сейчас находится под арестом, матчи всех футбольных лиг Турции приостановили на неопределенный срок.

Ранее во время футбольного матча в Челябинске один из игроков избил судью из Камеруна. Потасовка произошла во время игры между клубами «Бажов» и «Катрен».