Мир 10 июня 2023, 22:22 Президент Алжира посетит Россию в период с 14 по 16 июня Президент Алжира Теббун посетит Россию с официальным визитом 14–16 июня Pxhere

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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на следующей неделе посетит Россию. Глава алжирского государства совершит визит с целью укрепления стратегического партнерства между двумя странами с 14 по 16 июня. Об этом сообщил информационный портал Le Jeune Indépendant.

В ходе визита Теббун намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечается в материале, стороны могут обсудить международную проблематику, включая ситуацию на Ближнем Востоке, вопросы укрепления стратегического партнерства. Также стороны могут затронуть тему сотрудничества на энергетическом рынке в рамках ОПЕК+.

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Теббун, как ожидается, посетит Петербургский международный экономический форум. Президента Алжира будет сопровождать большая министерская делегация.

О том, что алжирская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме стало известно в конце мая. Участие Алжира в крупных международных проектах и укрепление его взаимодействия с Россией в различных сферах обсудили на встрече советника президента РФ Антона Кобякова с послом Алжирской Народной Демократической Республики в Российской Федерации Смаилом Бенамарой.