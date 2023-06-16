Мир 16 июня 2023, 19:55 Президент Алжира назвал Путина «другом всего человечества» Президент Алжира Теббун назвал Путина «другом всего человечества и другом всех стран мира» РИА «Новости»

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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назвал главу российского государства Владимира Путина «другом всего человечества». Эти слова алжирский лидер произнес на Петербургском международном экономическом форуме.

«Вы — друг всего человечества, друг всех стран мира», — сказал он.

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Он также заверил, что готов приложить усилия для достижения мира между Россией и Украиной в качестве посредника. Путин поблагодарил его за это.

Ранее Теббун также заявил, что Россия играет очень важную роль в решении мировых кризисов. В частности, заслуга Российской Федерации в том, что она поставляет беднейшим странам продовольствие и налаживает партнерство с ними.

Президент Алжира также сообщил о желании его страны вступить к БРИКС. Ранее об этом также заявляли представители Саудовской Аравии, Сербии, Бахрейна, Египта и других стран.