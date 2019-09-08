Президент Афганистана объяснил, почему в стране не может наступить мир

Главным препятствием на пути к миру в Афганистане глава страны Ашраф Гани назвал радикальную организацию «Талибан»*.

«Правительство считает, что упорные действия талибов по эскалации насилия в отношении афганцев являются главным препятствием на пути к продолжающимся мирным переговорам», — говорится в сообщении главы государства в Twitter.

Трамп отменил секретные переговоры с лидерами «Талибана»* после теракта Подробнее

Глава Афганистана добавил, что что подлинный мир возможен, когда талибы прекратят убийства афганцев, достигнут всеобъемлющего прекращения огня и вступят в прямые переговоры с правительством страны

Он также отметил важность помощи союзников и заявил, что власти Афганистана «обязуются сотрудничать с Соединенными Штатами и другими партнерами в целях обеспечения достойного и прочного мира в стране».

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter объявил о том, что отменяет секретные переговоры с лидерами «Талибана»* и Гани в Кэмп-Дэвиде из-за теракта в Кабуле.

5 сентября рядом с правительственными зданиями в Кабуле прогремел взрыв — сработала бомба, заложенная в автомобиле. 12 человек погибли, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за теракт взяли на себя представители «Талибана»*.

*«Талибан» — радикальная террористическая организация, запрещенная в РФ.