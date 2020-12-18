Президент Абхазии: Россия оказала колоссальную помощь в борьбе с коронавирусом

Бжания пояснил, что Минобороны России развернул в Сухуми военный госпиталь. В нем работает около 100 врачей, пояснил президент.

«Колоссальную помощь нам оказала Россия. В городе Сухум развернут военный госпиталь Минобороны России. Там на 150 мест. Работают более 100 врачей, военных специалистов. Это нам помогает», — подчеркнул он.

Бжания уточнил, что ситуация с короанвирусом в стране локализована.