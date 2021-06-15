Президент Абхазии поручили усилить меры безопасности туристов

Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание в связи с нападением на российских туристов в Пицунде. Он поручил принять все меры для привлечения преступника к ответственности.

Президент также дал указание усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов. Он назвал случившиеся преступлением против республики, потому что оно было совершено в отношении ее гостей, уточнило РИА «Новости».

«Аслан Бжания дал указание усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

В ночь с 14 на 15 июня российские туристы получили ранения во время стрельбы в ресторане «Апсны», расположенном на территории пансионата «Самшитовая роща» в городе Пицунда. Мужчина получил шесть огнестрельных ранений в область левой ноги, а женщина — три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обеих ног. Их транспортировали в Россию. Ранее на стрелка было заведено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. Мужчина задержан.