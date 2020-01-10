Президент Абхазии не пойдет в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба останется на своей должности. В отставку он уходить не намерен, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию главы республики.
Первый замруководителя администрации президента Абхазии Дмитрий Шамба подчеркнул, что выход из сложившейся ситуации Хаджимба видит в ведении переговоров.
Накануне в Сухуме сторонники оппозиции организовали штурм здания администрации президента. Парламент Абхазии призвали власть в свои руки и организовать новые выборы главы республики.
Результаты состоявшегося в сентябре голосования оппозиционеры не признали, а соперник Рауля Хаджимбы, возглавляющий партию «Амцахара» Алхас Квициния обратился в Верховный суд с иском, решения по которому нет до сих пор.
Хаджимба обратился к жителям республики с просьбой не поддаваться на провокации. Если ситуация обострится, пообещал президент, в Абхазии введут режим чрезвычайного положения.