Президент Абхазии не пойдет в отставку

Первый замруководителя администрации президента Абхазии Дмитрий Шамба подчеркнул, что выход из сложившейся ситуации Хаджимба видит в ведении переговоров.

Накануне в Сухуме сторонники оппозиции организовали штурм здания администрации президента. Парламент Абхазии призвали власть в свои руки и организовать новые выборы главы республики.

Результаты состоявшегося в сентябре голосования оппозиционеры не признали, а соперник Рауля Хаджимбы, возглавляющий партию «Амцахара» Алхас Квициния обратился в Верховный суд с иском, решения по которому нет до сих пор.

Хаджимба обратился к жителям республики с просьбой не поддаваться на провокации. Если ситуация обострится, пообещал президент, в Абхазии введут режим чрезвычайного положения.