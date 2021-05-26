«Прежней Америки уже нет»: Пушков заявил, что США «слетели с катушек»

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал последние сообщения об убийствах в США с применением огнестрельного оружия, написал сайт «Политика сегодня».

«Относительно устойчивый баланс, который поддерживался в стране в 20 веке, взорвался, а в 2020-м страна слетела с катушек. Прежней Америки уже нет», — отметил Пушков.

По его словам, от Штатов «остался только миф». Сенатор уверен, что «американская мечта» погибает и уже вряд ли когда-нибудь возродится. Политик заключил, что 21 век может стать для США роковым.