    12 марта 2020, 16:10

    Презентацию плана примирения с Донбассом сорвали в Киеве

    Артур Блянихов

    В Киеве украинские националисты сорвали презентацию так называемой Национальной платформы примирения и единства с Донбассом. Об этом сообщил «Царьград».

    По данным издания, идейным вдохновителем проекта является советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Он предложил пойти на постепенное примирение с самопровозглашенными республиками.

    Однако презентацию сорвали представители Нацкорпуса. Сивохо ударили в спину, и он упал на пол. Позднее Сивохо написал в соцсетях, что противники его инициативы хотят войны, так как это бизнес, который приносит большие деньги.

    «Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог», — заверил он.