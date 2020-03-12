Презентацию плана примирения с Донбассом сорвали в Киеве

По данным издания, идейным вдохновителем проекта является советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Он предложил пойти на постепенное примирение с самопровозглашенными республиками.

Однако презентацию сорвали представители Нацкорпуса. Сивохо ударили в спину, и он упал на пол. Позднее Сивохо написал в соцсетях, что противники его инициативы хотят войны, так как это бизнес, который приносит большие деньги.

«Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог», — заверил он.