Презентацию макета будущей подлодки «Арктур» сочли предупреждением Западу

Презентацию концепт-проекта будущей атомной подводной лодки «Арктур» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» расценили как сигнал недоброжелателям. Такое мнение высказал журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир.

«Россия представила свою самую современную подводную лодку (концепт-проект — прим. ред.) <…> в качестве предупреждения Западу», — материал с таким заголовком вышел на сайте газеты 17 августа.

В своей статье автор дал высокую оценку дизайну будущей подлодки. Ряд элементов, по его мнению, выполнены «в стиле злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде».

Концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Арктур» на форуме «Армия-2022» представило центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».

Также на форуме показали новейший разведывательный комплекс 1К144-Е. Новая разработка способна подсчитать количество обнаруженных объектов противника, определить вооруженных людей, а также классифицировать технику по классу «гусеница-колесо». Комплекс, как заявляется, способен передать информацию на расстояние до 45 километров.