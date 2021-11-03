Число погибших из-за COVID-19 в мире превысило 5 миллионов

Во всем мире с начала пандемии COVID-19 жертвами болезни стали более пяти миллионов человек. Коронавирусом заразились порядка 247 миллионов жителей планеты.

Статистику привела Всемирная организация здравоохранения. Данные опубликованы на сайте ВОЗ.

«В общей сложности зарегистрировано более 246 миллионов подтвержденных случаев и почти пять миллионов смертей», — подчеркнули в организации.

По состоянию на 19:40 по московскому времени во всем мире с начала пандемии выявили 246 951 274 заболевших COVID-19, в том числе 5 004 855 летальных исходов. За сутки число подхвативших инфекцию увеличилось на 347 703. Смертей стало больше на 5981.

«По состоянию на 1 ноября введено 6 893 866 617 доз вакцины», — отчитались в ВОЗ.

Лидером среди государств по числу новых случаев по-прежнему являются США с 45 678 478 заболевших. На втором месте Индия — 34 296 237 случаев COVID-19, на третьем — Бразилия (21 810 855).

Соединенные Штаты занимают первую строку и по количеству умерших — их 740 366. Второй идет Бразилия с 607 824 смертями, затем — Индия 458 880.

Организация учитывает в своей статистике только официально подтвержденные сведения о заболевших и умерших, которые предоставляют страны.