Число умерших от COVID-19 американцев превысило 170 тысяч

С начала пандемии COVID-19 число умерших от инфекции американцев превысило 170 тысяч человек. Наибольшее число летальных исходов было зафиксировано в штате Нью-Йорк — 32 840 пациентов.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса, который собирает статистическу на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Второе место после Нью-Йорка в рейтинге занимает Нью-Джерси, там умерли 15 912 человек. Третье место досталось Калифорнии — 11 234 пациента.

Соединенные Штаты также лидируют в мире по числу зараженных. Заразились свыше 5,4 миллионов человек, выздоровели — 1,8 миллионов человек.

Общее число умерших в мире превышает 21,59 миллионов человек, умерли более 773,7 тысяч, вылечились — более 13,59 человек.

В аэропорту Дубаи специально обученные собаки по запаху находят среди пассажиров тех, кто заражен COVID-19.