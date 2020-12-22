Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,7 млн

Во всем мире с начала пандемии коронавируса погибло более 1,7 миллиона человек. Заражены уже 77,2 миллиона жителей планеты, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Излечились уже 53 миллиона человек. США находится на первом месте по числу зараженных в мире — 18 миллионов зараженных и 319 тысяч погибших.

Топ-5 по числу выявленных зараженных выглядит так:

США

Индия (более 10 миллионов)

Бразилия (7,2 миллиона)

Россия (2,8 миллиона)

Франция (2,5 миллиона)

Источник фото: Университет Джонса Хопкинса

Великобритания, в которой 14 декабря объявили о новом штамме коронавируса, пока находится на шестом месте с двумя миллионами зараженных. По данным Минздрава страны, мутировавший вирус заразнее предыдущих на 50-70%.

В Российском Фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» защитит и от нового «британского» штамма вируса. Глава фонда уверен, что и другие мутации ковида препарату не страшны, но не исключил, что в будущем может понадобиться модификация действующих вакцин.