Цена на нефть марки Brent превысила $65 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2021 года на лондонской бирже ICE поднялась до 65,12 доллара за баррель.

Как свидетельствуют данные торговой площадки на 04:01 по московскому времени, стоимость на указанную марку нефти выросла на 1,2%, сообщил ТАСС.

Такой показатель цена барреля Brent превысила показатель в 65 долларов впервые с января 2020 года.

Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) в феврале предсказали, что нефть марки Brent в текущем году будет стоить 51,1 доллара за баррель. По их прогнозам, в 2022 году произойдет незначительное снижение цены до 50,2 доллара за баррель. Далее в течение четырех лет цена на нее будет держаться примерно на одном уровне.

Доктор экономических наук Николай Межевич рассказал о причинах рекордного повышения цен на нефть марки Brent. В начале февраля показатель превысил 60 долларов за баррель. Повышение цен отчасти спровоцировала надежда на восстановление спроса после пандемии. Также на ситуацию повлияли вступающие в силу в феврале договоренности ОПЕК+ по уменьшению добычи некоторыми государствами.