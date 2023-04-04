Мир 04 апреля 2023, 01:35 «Превратятся в пепел вместе с экипажем». Украине указали на уязвимость западных танков Экс-сотрудник Пентагона Брайен: ВС РФ превратят в пепел западные танки на Украине Википедия

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Американские, британские и немецкие танки Abrams, Challengers и Leopard, поставляемые Украине, превратятся в пепел на поле боя, заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в материале для сайта Weapons and Strategy. Российской армии известны уязвимые места западной техники, поэтому она станет легкой мишенью.

«Танки Abrams, Challengers и Leopard, скорее всего, превратятся в пепел вместе со своими экипажами на полях сражений», — отметил Брайен.

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У танков есть несколько слабых мест, о которых давно известно в Москве, подчеркнул автор материала. К тому же Abrams, Challengers и Leopard не имеют динамической защиты, обеспечивающей безопасность машины и экипажа, отметил Брайен.

Экс-сотрудник Пентагона добавил, что британские танки Challenger 2 слишком тяжелые для украинских мостов и не приспособлены для передвижения по сельским дорогам.

Однако украинские военные не всегда получают обещанную технику. Британские танки, обещанные к концу марта, так и не появились на передовой, об этом рассказал украинский военнопленный из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.