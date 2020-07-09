С таким заявлением выступил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. В интервью агентству Anadolu он сообщил, что София трижды за свою историю меняла статус, но новые изменения не помешают туристам.

«…это не мешает местным или иностранным туристам посещать это место. Его история начиналась как церковь, продолжалась как мечеть, а затем как музей. Вероятно, именно музейный статус наиболее далек от его первоначальной сущности», — сказал Ибрагим Калын.

Чиновник напомнил, что все известнейшие мечети Турции, включая Голубую мечеть, мечеть Фатих и мечеть Сулеймание, открыты как для посетителей, так и для поклонений.

«Поэтому открытие Айя-Софии для молитв никак не отразится на туристах и посетителях. Одно не противоречит другому», — считает представитель Эрдогана.

Ранее российские депутаты назвали недопустимым перепрофилирование музея в мечеть. Они призвали Госсовет Турции сохранить нейтралитет в отношении памятника зодчества и культуры.