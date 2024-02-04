Мир 04 февраля 2024, 07:17 Превосходство Украины в конфликте с Россией заметили в Британии Глава МИД Британии Кэмерон: в конфликте на Украине время на стороне Запада и ВСУ РИА «Новости»

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Западным странам не нужно давать пессимистичные оценки украинского конфликта, потому что время работает на ВСУ. Об этом газете The Sunday Times сказал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

По его словам, нужно прекратить разговоры о тяжелой ситуации украинских военных.

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«Наша общая экономика в 25 раз больше российский. Мы способны показать, что время не на стороне Владимира Путина, а нашей», — сказал Кэмерон.

Глава МИД подчеркнул, что хочет донести эту точку зрения до Дональда Трампа в случае его переизбрания на пост президента США.

«В рамках личного контакта общение с Трампом придется выстраивать совсем по-другому, но США и Британия умеют работать вместе. Наши подходы и ценности во многом похожи, поэтому мы сумеем справиться», — добавил он.

Ранее британский журналист Стюарт Кроуфорд заявил, что ключом к победе в украинском конфликте является Крым.