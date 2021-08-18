Превосходство российских танков признали в Польше

Модернизированные российские танки превосходят польские по тактико-техническим характеристикам. Такое заявление в интервью Defence24 сделал генерал-лейтенант Богуслав Самол.

По его словам, в распоряжении польской армии есть много танков Т-72 и PT-91 Twardy.

«Эти два типа танков являются машинами старого поколения и значительно уступают в тактико-техническом плане ныне модернизированным российским танкам», — отметил Самол.

Генерал подчеркнул, что Министерству обороны Польши сейчас нужно искать варианты замены этих боевых машин на новые. Это необходимо сделать в ближайшие годы. Новые танки, отметил Самол, надо перебросить в Восточную Польшу, на границу с «потенциальным агрессором». Генерал заверил, что покупка американских танков Abrams значительно повысит возможности польской армии и усилит ее оборонный потенциал.

Сейчас у Польши есть более 230 танков Т-72 и около 500 PT-91 Twardy. Ранее власти восточноевропейского государства заявили о намерении купить 250 американских танков Abrams за более чем 23 миллиарда долларов.