25 ноября 2023, 21:35
Превосходство российских средств РЭБ признали на Украине
Генерал Кривонос: средства РЭБ ВС РФ обрывали связи между ВСУ и командованием
Российские средства радиоэлектронной борьбы оказывали сильное давление на способность украинской армии вести боевые действия. Их возможности назвали просто невероятными. Об этом заявил в интервью ведущей YouTube-канала «Курбанова LIVE» генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Он отметил, что российские военные обрывали связь между украинскими подразделениями и их командованием. Это мешало ВСУ «одерживать какие-либо победы», подчеркнул генерал.
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Кроме того, армия России увеличила число беспилотников на передовой, в том числе FPV-дроны. Благодаря этому российские военные наносили более точные удары по украинским позициям.
Так, в Минобороны РФ сообщили о ликвидации пунктов размещения боевиков «Азова»* и Иностранного легиона в период с 18 по 24 ноября. Российские войска также уничтожили при помощи высокоточного оружия и беспилотников арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базы горючего ВСУ.
Ранее британское издание The Economist написало, что российские системы РЭБ успешно сбивают с курса натовские ракеты дальнего радиуса GMLRS, запускаемые с помощью установок HIMARS, в зоне специальной военной операции на Украине.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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