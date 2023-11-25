Мир 25 ноября 2023, 21:35 Превосходство российских средств РЭБ признали на Украине Генерал Кривонос: средства РЭБ ВС РФ обрывали связи между ВСУ и командованием РИА «Новости»

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Российские средства радиоэлектронной борьбы оказывали сильное давление на способность украинской армии вести боевые действия. Их возможности назвали просто невероятными. Об этом заявил в интервью ведущей YouTube-канала «Курбанова LIVE» генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Он отметил, что российские военные обрывали связь между украинскими подразделениями и их командованием. Это мешало ВСУ «одерживать какие-либо победы», подчеркнул генерал.

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Кроме того, армия России увеличила число беспилотников на передовой, в том числе FPV-дроны. Благодаря этому российские военные наносили более точные удары по украинским позициям.

Так, в Минобороны РФ сообщили о ликвидации пунктов размещения боевиков «Азова»* и Иностранного легиона в период с 18 по 24 ноября. Российские войска также уничтожили при помощи высокоточного оружия и беспилотников арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, военной техники и базы горючего ВСУ.

Ранее британское издание The Economist написало, что российские системы РЭБ успешно сбивают с курса натовские ракеты дальнего радиуса GMLRS, запускаемые с помощью установок HIMARS, в зоне специальной военной операции на Украине.

*Запрещенная в России террористическая организация.