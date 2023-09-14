Мир 14 сентября 2023, 05:05 Превосходство России над Западом в производстве вооружений заметили в США NYT: Россия за время СВО начала производить больше вооружений, чем США и Европа РИА «Новости»

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За время проведения СВО Россия начала производить больше вооружений, чем западные союзники Украины. Об этом заявили в материале The New York Times.

В 2022 году, как указали авторы статьи, Россия была вынуждена замедлить выпуск оружия, однако уже к концу года он начал расти.

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«России удалось преодолеть санкции и контроль над экспортом со стороны Запада, чтобы расширить производство ракет», — указали журналисты.

По мнению западных чиновников, в России могут производить ежегодно 200 танков, а боеприпасов — два миллиона, отметили «Известия».

Сейчас Россия производит снарядов больше, чем США и Европа, указали журналисты NYT. Как отметил высокопоставленный эстонский чиновник, разница составляет семь раз.

Российская экономика, и в частности оборонная промышленность страны, для Запада стала самым неприятным сюрпризом во время СВО. Вводимые западными странами санкции направлялись на уничтожение экономики РФ, но на деле ничего критичного не произошло. Экономика страны стала восстанавливаться и в итоге перешла к росту.