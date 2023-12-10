Мир 10 декабря 2023, 17:48 Превосходство России над Украиной на фронте признали в США Политолог США Миршаймер: баланс сил в конфликте на Украине сместился на Россию РИА «Новости»

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Российские войска продолжают наступление в зоне конфликта на Украине, что указывает на их преимущество над ВСУ. Об этом профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Многие утверждают, что это тупик. <…> Вы слышали это со стороны Украины и на Западе, но это утверждение ошибочно. Это не тупик: баланс сил сместился в пользу русских», — пояснил он.

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По словам эксперта, при сравнении соотношения потерь с обеих сторон прослеживается выгодное положение ВС России, продолжающих упорно продвигаться вперед. А вот отчеты Вооруженных сил Украины говорят о тяжелом положении их подразделений, которые вряд ли смогут удержать свои позиции, резюмировал Миршаймер.

Ранее украинский офицер Арти Грин признал, что ВСУ придется сменить стратегию на поле боя и отступить на запад.