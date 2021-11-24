ЕС предложили развязать «превентивную войну» с Россией

Евросоюзу стоит развязать с Россией политическую, финансовую и юридическую войну. Таким образом необходимо защитить Молдавию от влияния Москвы, заявил в своей статье для Biznes Alert польский журналист Войцех Якубик.

«Пора нанести упреждающий удар. Не при помощи танков, а при помощи политики, права и финансов. Если мы окажем помощь Кишиневу, мы избавимся от очередной точки дестабилизации на карте Европы», — написал автор материала.

Он добавил, что «превентивная война» схожа с идеями польского государственного деятеля Юзефа Пилсудского. Тот в 1930-х годах предлагал Франции организовать нападение на Германию для предотвращения крупных военных действий.

По словам журналиста, Россия пытается повлиять на политику Молдавии с помощью долгов страны перед «Газпромом». На ситуации также негативно сказывается газовый кризис в Европе.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что правительство выделит 75 миллионов долларов для оплаты долгов «Молдовагаза» перед «Газпромом». Власти страны направят российской компании уведомление о мерах, принимаемых для погашения задолженности.