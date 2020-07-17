США хотят выйти из Договора по открытому небу. В Минобороны РФ заметили, что Вашингтон оправдывает свое решение надуманными предлогами. Россия не нарушала соглашения, и претензий к американской стороне у Москвы гораздо больше.

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков напомнил в интервью газете «Красная звезда», что о своем намерении США заявили 22 мая 2020 года. Выход из Договора запланирован через шесть месяцев.

«В качестве предлога был использован тезис о якобы имевших место нарушениях России», — заметил Рыжков.

Он подчеркнул, что намерение американских властей не поддержали даже в самих Соединенных Штатах.

Представитель Минобороны заметил, что ситуация вокруг ДОН ухудшается с сентября 2013 года. Тогда Россия выпустила в небо самолеты Ан-30Б, оборудованные новой цифровой системой наблюдения. Полеты осуществлялись в рамках договора. Потом российские самолеты наблюдения Ту-154МЛК-1 и Ту-214ОН успешно прошли международную сертификацию.

«Стало очевидно, что на направлении внедрения в ДОН передовых технологий мы опережаем наших партнеров примерно на шесть-семь лет», — сказал начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности.

Мнение США и их союзников о незаконности лимита в 500 километров, который введен Москвой в отношении полетов над Калининградской областью, представитель Минобороны счел необоснованным. Мера разрешена договором, а пойти на нее пришлось из-за «хаотических полетов» ряда западных стран над этой территорией.

Отказ России иностранным государствам в полетах в десятикилометровой полосе рядом с границей Абхазией и Южной Осетии американцы и их союзники тоже считают нарушением. Однако и в этом плане РФ опирается на указанные в договоре пункты.

«Претензий к американцам у нас значительно больше», — сказал Сергей Рыжков.

Российская сторона озвучила их 6 июля на конференции в рамках ОБСЕ, на которой обсуждали последствия выхода США из ДОН. Речь шла о том, что Соединенные Штаты не пустили российский самолет наблюдения на свою территорию, запрещают наблюдать островные земли и устанавливают режим полета воздушных судов РФ таким образом, что экипажу приходится работать по 14-18 часов.