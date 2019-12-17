«Претензий быть не может». Адмирал прокомментировал сообщения прессы США о «Викторе Леонове»

Пресса отметила, что корабль совершает «беспорядочные маневры» в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида. По словам американских журналистов, при ограниченной видимости у судна не работают навигационные огни, а его экипаж не принимает запросы.

Игорь Касатонов обратил внимание на то, что «Виктор Леонов» находится в международных водах, поэтому высказывать подобные претензии неправильно.

«Это инсинуации американской стороны. Любой командир, который ходит в такие дальние плавания, безусловно, выполняет все нормативные акты международного мореплавания, все соблюдает. Это попытки, ссылаясь на их невыполнение, просто скомпрометировать корабль, вытеснить его. Все это неправда. Естественно, корабль решает какую-то задачу, но в международных водах свобода мореплавания. Поэтому претензий быть не может», — уточнил он.