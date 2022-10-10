Претензии Венгрии на возвращение Закарпатья на Украине сочли пропагандой | 360°

Мир 10 октября 2022, 17:00 Поделиться Telegram

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Viber Претензии Венгрии на возвращение Закарпатья на Украине сочли пропагандой Советник Зеленского Подоляк назвал пропагандой желание Венгрии аннексировать Закарпатье РИА Новости

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Все заявления о желании Венгрии аннексировать регионы Закарпатья — это не более, чем пропаганда. Такое заявление в интервью венгерскому изданию Telex сделал помощник президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, власти Венгрии даже в теории не рассматривают возможность захвата украинских территорий.

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«Говорить об этом было бы пустой пропагандой, я не думаю, что идея возникла бы когда-либо даже на теоретическом уровне со стороны Венгрии. Негативные последствия отказа от международного права будут намного больше, чем выгоды от приобретения территорий. Поэтому нет смысла тратить на это слова», — заявил Подоляк.

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При этом он отметил, что несогласия по ряду вопросов между Украиной и Венгрией существуют давно и начались совсем не с закона об образовании на украинском языке. Тогда власти европейской страны заявили, что власти Украины ограничили права венгроязычного населения Закарпатья.

По словам Подоляка, в закон необходимо внести изменения и вывести из него официальные языки Евросоюза, чтобы не нарушать прав жителей Украины, которые говорят на венгерском, словацком, румынском и польском. Он добавил, что сам закон использовали для сдерживания влияния России через русский язык.

«Я уверен, что после окончания боевых действий, когда Россия потеряет свое право вето на вмешательство в решения других стран, мы сможем сесть за стол переговоров [со странами Евросоюза] и придем к соглашению», — заявил он.

Украинский вице-премьер Ирина Верещук в конце марта заявила о пророссийской позиции властей Венгрии по отношению к Украине. По ее словам, европейская страна отказывается поддерживать санкции и не пропускает оружие через свою территорию. По ее мнению, цель Будапешта — получить дешевый российский газ или вернуть Закарпатье.

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