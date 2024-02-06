Мир 06 февраля 2024, 19:32 Претензии Трампа на юридический иммунитет отклонили Суд отклонил претензии Трампа на иммунитет по делу о вмешательстве в выборы РИА «Новости»

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Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет юридического иммунитета в уголовном деле о вменяемых ему попытках переиграть результаты выборов 2020 года. Об этом сообщил телеканал CNN.

«У Дональда Трампа нет иммунитета от преследования по предполагаемым преступлениям, которые он совершил во время своего президентства», — заявили в суде.

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Суд в Вашингтоне, где комплексно рассматривают попытки Трампа изменить проигранные выборы, включая штурм Капитолия, буксует из-за необходимости прояснить вопрос о применимости президентского иммунитета.

По данным СМИ, экс-президент США собирается обжаловать решение суда.

Суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия в 2021 году. Политик своими действиями «спровоцировал восстание», сообщил RT.

Ранее экс-президент США стал участником очередного дела. Трампа обвинили в мошеннической схеме.