Вашингтон предъявил России новые претензии. Они связаны с уже развалившимся Договором о РСМД. Одновременно выяснилось, что российская крылатая ракета 9М729 совсем не беспокоит США, хотя ранее именно этот комплекс называли причиной разрыва соглашения.

Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на открытии Московской конференции по нераспространению, организованной Центром энергетики и безопасности (ЦЭБ), уже после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности американские коллеги заявили россиянам, что «они вышли из этого договора не из-за 9М729». Слова дипломата привел сайт «Коммерсант».

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Заявление Рябкова прозвучало в присутствии заместителя генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, гендиректора департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД Китая Фу Цуна и директора ЦЭБ Антона Хлопкова. Таким образом, дипломат объявил миру, что выраженная ранее американской стороной позиция оказалась не соответствующей истине. Иными словами, российские комплексы 9М729 не являются причиной выхода США из ДРСМД, хотя Вашингтон утверждал именно это.

По словам Рябкова, что на самом деле послужило причиной, чтобы Вашингтон откровенно махнул рукой на международное соглашение, осталось неизвестным. Наши американские партнеры не считают необходимым об этом сообщить.

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«США хотели разрушить Договор о РСМД, поскольку это соглашение ограничивало их возможности в этой области», — заявил дипломат.

США вышли из Договора о РСМД 2 февраля 2019 года. Действие Договора после этого приостановила и Россия. Документ прекратил существование 2 августа 2019 года.