Польша, Литва и Латвия нарушают международное право тем, что выталкивают поступающих к ним беженцев в Белоруссию. По словам зампредседателя Госпогранкомитета республики Романа Подлинева, Европа необоснованно обвиняет республику в миграционном кризисе, при этом сама нарушает закон. Об этом сообщило РИА«Новости».

«Мы считаем, что эти обвинения ни на чем не основаны, никакой доказательной базы этим заявлениям нет, не было и быть не может», — отметил представитель белорусского ведомства.

Он добавил, что сейчас пограничники Белоруссии делают все возможное, чтобы в страну не проникали наркотики и оружие, добавил сайт «Русская планета». Власти республики просто позволили пограничникам стран Европы самостоятельно заниматься охраной своих территорий, заключил Подлинев.