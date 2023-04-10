Мир 10 апреля 2023, 04:00 Претензии Китая на Тайвань на Украине назвали «заблуждением» Депутат Рады Мережко: Китай не имеет законных претензий на Тайвань, это заблуждение Freepik

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Претензии Китая на Тайвань на Украине назвали «коммунистическими заблуждениями». КНР «не имеют законных претензий» на остров, заявил в Twitter глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко.

«КПК (компартия Китая — прим. ред.) продолжает кричать, что Тайвань принадлежит им. Но это коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе», — написал Мережко в соцсети.

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Депутат заявил, что «неопровержимая истина» заключается в том, что КНР «не имеет законных претензий на Тайвань».

Китай не пойдет на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Китайский лидер назвал «несбыточными мечтами» идеи об уступках со стороны республики в отношении Тайваня.

Американский конгрессмен Майкл Маккол предположил, что Китай попытается взять Тайвань под контроль мирным путем через выборы глав администраций, которые пройдут в 2024 году. Власти КНР будут пытаться повлиять на результаты выборов, считает республиканец.