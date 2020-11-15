Претенденты на пост президента Молдавии проголосовали на выборах

Действующий президент Молдавии Игорь Додон и кандидат в президенты республики Майя Санду проголосовали во втором туре выборов. Глава Молдавского государства отдал голос за «независимость и государственность страны».

«Я сегодня голосовал за независимость и государственность страны. Я верю в будущее Молдавии. Я голосовал за перемены к лучшему, нам нужны качественные перемены, а не шок и кризисы», — приводит РИА «Новости» слова Додона.

Санду отдала свой голос в кишиневском лицее Петру Рареш и призвала сограждан быть максимально бдительными в случаях нарушений, пишет ТАСС.

В голосовании уже принял участие молдавский премьер Ион Кику. Он надеется, что выбранные народом президент и правительство продолжат менять страну к лучшему и все политики страны уже завтра приступят к работе.

15 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В борьбе за пост лидера страны участвуют действующий президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.