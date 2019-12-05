Претендентки на титул «Мисс Вселенная» снялись без макияжа. Фото

Участницы конкурса «Мисс Вселенная 2019» показали, как выглядят без косметики. В фотопроекте приняли участие претендентки из 13 стран мира, не испугавшиеся предстать перед публикой без макияжа.

На съемку согласились представительницы Багамских Островов, Гаити, Грузии, острова Гуам, Израиля, Ирландии, Мальты, Монголии, Сент-Люсии, Польши, Чили, ЮАР и Ямайки. Фото опубликовал журнал Insider. Позже они появились в Сети.

Международный конкурс «Мисс Вселенная 2019» станет 68-м по счету. Он стартует 8 декабря в американской Атланте. За высокое звание будут бороться 90 победительниц национальных конкурсов красоты со всего мира.

«Мисс Вселенную» выберут без нас. Но «Мисс мира» уже трепещет Подробнее

Роль ведущего конкурса уже в 15-й раз предоставили известному американскому комику и актеру Стиву Харви.

Представительница России Алина Санько не приедет на конкурс в Джорджию. Обладательница титула «Мисс Россия — 2019» не успела получить американскую визу вовремя и не подготовилась к соревнованию.