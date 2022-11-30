Мир 30 ноября 2022, 19:02 Преступнику в США заменили вид смертной казни — с инъекцией не получилось Al.com: штат Алабама принял решение заменить вид казни осужденному Unsplash

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В Соединенных Штатах, в Алабаме, приняли решение не казнить осужденного Алана Миллера при помощи смертельной инъекции — прошлая процедура не сработала. Точнее — у него не смогли вовремя найти вену. Его казнят иным способом. Об этом сообщил местный портал Al.com со ссылкой на документы суда.

Миллер был осужден за убийство трех человек в 1999 году. Его должны были казнить в сентябре, но у него не смогли вовремя найти вену, процедуру пришлось прервать. Миллера вернули в тюремную камеру.

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«Любые будущие попытки привести в исполнение смертный приговор (в отношении Миллера) могут быть осуществлены только с помощью азотной гипоксии», — говорится в официальном документе.

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В октябре в США оправдали мужчину, который 38 лет отсидел в тюрьме за чужое убийство. Мужчину приговорили к пожизненному сроку в 1988 году, в праве на условно-досрочное освобождение ему отказали. ДНК-тест по этому делу провели только в 2021 году, и он указал на другого мужчину, который скончался два года назад.