Преступники вымогали у беглых россиян в Испании деньги за обещание закрыть уголовку

В ведомстве отметили, что среди задержанных есть граждане России, Литвы, Сербии, Украины, Эстонии, Узбекистана. Задержания проходили в Малаге и Мадриде. Пойманных обвиняют в вымогательстве, отмывании денег и членстве в преступной организации. Пока они находятся в предварительном заключении.

Злоумышленники действовали по простой схеме. Они изучали биографии своих жертв, в том числе, могут ли против них быть возбуждены дела в России. За шантаж они могли просить до полумиллиона евро. Члены группировки давали понять жертве, что у них есть доступ к полицейским данным, а также необходимые лазейки, чтобы возбудить или закрыть судебные дела.

В некоторых случаях они даже показывали полицейский отчет, очень похожий на настоящий. Если человек хотел получить копию документа, то он должен был тоже заплатить крупную сумму.

По данным правоохранительных органов, подозреваемые жили на широкую ногу в роскошных коттеджах и разъезжали на дорогих автомобилях. Но официально они нигде не работали и не занимались предпринимательской деятельностью. При обысках у задержанных изъяли наличными 45 тысяч евро, а также драгоценности и сумки премиальных брендов.